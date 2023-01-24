Січень, 23 в 23:35

Найближчими днями будуть хороші новини від Німеччини щодо постачання танків Україні.

Про це під час брифінгу заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс.

– Найближчими годинами чи днями ми, можливо, почуємо якісь новини від Німеччини (щодо постачання танків Україні – Ред), – сказав американський чиновник.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна перебуває на останній стадії щодо отримання німецьких танків Leopard 2.

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За його словами, надання Україні будь-якого виду озброєння завжди було проблемним питанням для Німеччини. Водночас тема передачі літаків зрушилася з мертвої точки.