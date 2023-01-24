Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Найближчими днями будуть хороші новини від Німеччини щодо постачання танків Україні – Держдеп США

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Нед Прайс_прес-секретар Держдепартаменту США
Фото: Getty Images

Найближчими днями будуть хороші новини від Німеччини щодо постачання танків Україні.

Про це під час брифінгу заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс.

– Найближчими годинами чи днями ми, можливо, почуємо якісь новини від Німеччини (щодо постачання танків Україні – Ред), – сказав американський чиновник.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна перебуває на останній стадії щодо отримання німецьких танків Leopard 2. 

Зараз дивляться

За його словами, надання Україні будь-якого виду озброєння завжди було проблемним питанням для Німеччини. Водночас тема передачі літаків зрушилася з мертвої точки.

Читайте
Німеччина не блокує експорт танків Leopard – Боррель

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка