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Факти / Україна

Непорозуміння між ГУР та СБУ – лише чутки: Буданов та Малюк провели спільну нараду

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Буданов і Малюк

У Головному управлінні розвідки та Службі безпеки України спростували чутки про нібито непорозуміння між керівниками двох спецслужб.

У розвідці запевнили, що це не більш ніж “ворожі наративи”, оскільки українські силові структури єдині у прагненні захистити країну від агресії РФ та працюють в тісній взаємодії.

– Зокрема, сьогодні начальник ГУР МО України Кирило Буданов та очільник СБУ Василь Малюк провели спільну робочу нараду. Її результати вже найближчим часом побачать українці та відчує ворог, – наголошують в ГУР.

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Фото: ГУР

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