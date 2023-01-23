Непорозуміння між ГУР та СБУ – лише чутки: Буданов та Малюк провели спільну нараду

Січень, 23 в 16:07

У Головному управлінні розвідки та Службі безпеки України спростували чутки про нібито непорозуміння між керівниками двох спецслужб.

У розвідці запевнили, що це не більш ніж “ворожі наративи”, оскільки українські силові структури єдині у прагненні захистити країну від агресії РФ та працюють в тісній взаємодії.

– Зокрема, сьогодні начальник ГУР МО України Кирило Буданов та очільник СБУ Василь Малюк провели спільну робочу нараду. Її результати вже найближчим часом побачать українці та відчує ворог, – наголошують в ГУР.

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