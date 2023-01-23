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Факти / Україна

Підтримка вступу України до НАТО є найвищою в історії – опитування

Валентина Чорна, редакторка стрічки
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Фото: Depositphotos

Підтримка вступу України до НАТО за останні місяці знову зросла. На референдумі цю ініціативу підтримали б 86% громадян, що є найвищим показником в історії.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг, що проводилось 14-16 січня.

Проти вступу в НАТО виступили б всього 3% респондентів, не проголосували б 8%.

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87% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму, проти – 3%, не проголосували б – 8%.

Підтримка вступу до ЄС та НАТО практично одностайна серед представників усіх макрорегіонів, вікових та майнових груп.

85% опитаних позитивно ставляться до ідеї створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Великої Британії.

Аналогічний союз у складі України, Польщі та Литви підтримують 80% громадян. 6% – проти такого об’єднання, 9% – байдуже.

В опитуванні брали участь громадяни України від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де був відсутній український мобільний зв’язок.

Вибіркова сукупність: 1 тис. респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3.1%.

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