Підтримка вступу України до НАТО є найвищою в історії – опитування

Січень, 23 в 18:48

Підтримка вступу України до НАТО за останні місяці знову зросла. На референдумі цю ініціативу підтримали б 86% громадян, що є найвищим показником в історії.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг, що проводилось 14-16 січня.

Проти вступу в НАТО виступили б всього 3% респондентів, не проголосували б 8%.

Зараз дивляться 87% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму, проти – 3%, не проголосували б – 8%. Підтримка вступу до ЄС та НАТО практично одностайна серед представників усіх макрорегіонів, вікових та майнових груп. 85% опитаних позитивно ставляться до ідеї створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Великої Британії. Аналогічний союз у складі України, Польщі та Литви підтримують 80% громадян. 6% – проти такого об’єднання, 9% – байдуже. В опитуванні брали участь громадяни України від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де був відсутній український мобільний зв’язок. Вибіркова сукупність: 1 тис. респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3.1%. Читайте Через вторгнення РФ понад 50% українців переосмислили радянське минуле – опитування

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter