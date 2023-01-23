Тактика ворога передбачувана: Гуменюк про ситуацію на лінії фронту на Півдні

Січень, 23 в 11:25

Російські війська зазнають величезних втрат, тому змушені підтягувати нові сили не лише для підготовки до наступу, а й для оборони на деяких ділянках лівого берега Дніпра, розповіла керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

– Ділянка місцевості велика, напрямок наших вогневих дій їм вже зрозумілий. Росіяни бояться просування наших сил, – пояснила вона.

Гуменюк також не виключає підтягування сил ворога на Запорізький напрямок, де окупанти постійно намагаються промацувати міцність нашої оборони.

– Ворог намагається робити вилазки розвідувальними та штурмовими групами. Ця тактика ворога передбачувана. ЗСУ дають потужну відсіч. Зараз лінія фронту досить рухлива. Вона постійно має географічні зміни, але це не критичні зміни, а порядок введення бойових дій, коли вони переходять за межу контрбатарейного протистояння, – наголосила вона.

За даними Генштабу, Росія у війні проти України втратила 121 480 своїх солдатів, з них 720 українські захисники ліквідували за минулу добу.

Зараз дивляться Фото: ГУР

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