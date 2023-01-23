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Факти / Світ

У Конгресі США наголосили на необхідності передати Україні ракети ATACMS

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
ATACMS
Фото: Getty Images

США необхідно надати Україні оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS дальнього радіуса дії. Їх можна буде використати для завдання ударів, зокрема по окупованому Криму.

Про це йдеться в інтерв’ю голови комітету із закордонних справ Палати представників Майкла Маккола каналу ABC News. Республіканець нагадав, що українці раніше успішно освоювали усі види озброєнь, які були надані США.

– ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, РСЗВ HIMARS. Вони перемагають, коли ми даємо те, що їм потрібно, – наголосив Маккол.

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Джерело: ABC News
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