Україна та ЄС мають почати передвступні переговори вже цього року – Кулеба

Січень, 23 в 15:02

Україна розраховує на відчутні практичні результати Саміту Україна-ЄС, а також позитивну оцінку виконання рекомендацій Єврокомісії, яка зробить можливим початок передвступних переговорів вже у 2023 році.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Ми маємо високі очікування від Саміту Україна-ЄС 3 лютого та спільного засідання уряду України та Коледжу ЄС напередодні Саміту. Ми розраховуємо на відчутні практичні результати обидвох подій, – йдеться в повідомленні.

Дмитро Кулеба нагадав, що Україна фіналізує виконання рекомендацій Єврокомісії та розраховує на позитивну доповідь Єврокомісії цієї весни. Україна також очікує внесення позитивної оцінки своїх зусиль з виконання рекомендацій у підсумкову декларацію Саміту Україна-ЄС 3 лютого.

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– Ми переконані, що передвступні переговори мають початися якнайшвидше після виконання Україною рекомендацій та позитивної оцінки Єврокомісії. Україна докладає максимум зусиль, і я переконаний, що ми маємо почати передвступні переговори до кінця 2023 року. Жодні ігри чи вузькі політичні інтереси не мають стати на заваді, – наголосив міністр.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що український уряд очікує, що закриття усіх глав переговорів та підписання угоди про членство України в ЄС відбудеться протягом двох років.