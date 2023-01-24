Армія РФ може наблизити свою тактику до ПВК Вагнера: розвідка пояснила, про що йдеться

Найманці приватної військової компанії Вагнера становлять загрозу для ЗСУ, хоча зазнають величезних втрат.

Про це йдеться у звіті української розвідки щодо тактики ПВК Вагнера під Бахмутом, який отримав телеканал CNN.

— Загибель тисяч солдатів ПВК Вагнера не має значення для російського суспільства, – йдеться у звіті.

Там зазначається, що ПВК наступає мобільними групами чисельністю близько 12 осіб. Першу штурмову хвилю складають завербовані засуджені, які й зазнають найбільших втрат. За даними розвідки, втрати складають до 80%.

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За ними йдуть досвідченіші та краще екіпіровані бійці. Зокрема, вони мають тепловізори та прилади нічного бачення.

Повідомляється, що поранені вагнерівці часто залишаються на полі бою годинами.

— Штурмова піхота не має права самостійно виносити поранених з поля бою, оскільки її основне завдання — продовжувати штурм до досягнення мети. У разі невдачі штурму відступ також дозволяється тільки вночі, – зазначається у звіті.

За відступ без команди найманцям Вагнера загрожує розстріл.

Українська розвідка вказує, що, попри великі втрати, тактика Вагнера є єдиною ефективною для погано навчених мобілізованих військ, які складають більшість російських сухопутних сил.

Там також вказується, що російська армія може наблизити свою тактику до тактики ПВК, зробивши акцент на штурмових підрозділах замість батальйонних тактичних груп.

Нещодавно газета The Sun з посиланням на джерело в американській розвідці повідомила, що втрати Росії в Україні досягли цифри у 188 тис. осіб. Зазначалося, що такі дані були озвучені під час зустрічі міністрів на авіабазі Рамштайн.