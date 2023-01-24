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Факти / Україна

Мінус 690 окупантів, два літаки та чотири гелікоптери: втрати РФ у війні за добу

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Мінус 690 окупантів, два літаки та чотири гелікоптери: втрати РФ у війні за добу
Фото: Міноборони

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 122 170 військових. Лише за минулу добу українські захисники ліквідували 690 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати Росії з 24.02.22 по 24.01.23:

Зараз дивляться
  • танків ‒ 3152 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6284 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2148 (+2) од,
  • РСЗВ – 448 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 220 (+0) од,
  • літаків – 289 (+2) од,
  • гелікоптерів – 281 (+4) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1897 (+3),
  • крилатих ракет ‒ 749 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4944 (+8) од,
  • спеціальної техніки ‒ 194 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 335-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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