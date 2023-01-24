Мінус 690 окупантів, два літаки та чотири гелікоптери: втрати РФ у війні за добу
Фото: Міноборони
З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 122 170 військових. Лише за минулу добу українські захисники ліквідували 690 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати Росії з 24.02.22 по 24.01.23:
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- танків ‒ 3152 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6284 (+8) од,
- артилерійських систем – 2148 (+2) од,
- РСЗВ – 448 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 220 (+0) од,
- літаків – 289 (+2) од,
- гелікоптерів – 281 (+4) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1897 (+3),
- крилатих ракет ‒ 749 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4944 (+8) од,
- спеціальної техніки ‒ 194 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 335-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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