Мінус 690 окупантів, два літаки та чотири гелікоптери: втрати РФ у війні за добу

Січень, 24 в 8:55

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 122 170 військових. Лише за минулу добу українські захисники ліквідували 690 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати Росії з 24.02.22 по 24.01.23:

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танків ‒ 3152 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6284 (+8) од,

артилерійських систем – 2148 (+2) од,

РСЗВ – 448 (+1) од,

засобів ППО ‒ 220 (+0) од,

літаків – 289 (+2) од,

гелікоптерів – 281 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1897 (+3),

крилатих ракет ‒ 749 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4944 (+8) од,

спеціальної техніки ‒ 194 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 335-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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