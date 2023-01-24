Січень, 24 в 18:50

З минулого року в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Для того, щоб ліпше обороняти країну, мобілізують військовозобов’язаних, транспорт і ресурси.

Як відбувається мобілізація транспорту і яка відповідальність за порушення правил у 2023 році – читайте в матеріалі.

Мобілізація автотранспорту: що це та якими законами регулюється

За словами адвоката Радіона Кирилкіна, мобілізація автотранспорту передбачає безоплатне залучення транспортних засобів і техніки підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також громадян для задоволення потреб військових формувань на умовах повернення їх після оголошення демобілізації (відшкодування державою їх вартості в порядку, встановленому законом).

Зараз дивляться Регулюється наступними нормативно-правовими актами: Указом президента України Про введення воєнного стану №64/2022 від 24.02.2022;

Указом президента України Про загальну мобілізацію №69/2022 від 24.02.2022;

Законом України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

Законом України Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану;

Постановою Кабінету міністрів України від 28 грудня 2000 р. №1921 Про затвердження Положення про військово-транспортний обов’язок. Стаття 6 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію №3543-XII визначає військово-транспортний обов’язок. Зокрема, ч. 1 та 2 ст. 6 цього закону передбачає, що військово-транспортний обов’язок встановлюється з метою задоволення потреб Збройних сил України, інших військових формувань на особливий період транспортними засобами і технікою, і поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади. Тобто з аналізу зазначених нормативно-правових актів можна дійти висновку, що мобілізація автотранспорту передбачає безоплатне залучення транспортних засобів і техніки підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також громадян для задоволення потреб військових формувань на умовах повернення їх після оголошення демобілізації (відшкодування державою їх вартості в порядку, встановленому законом). Хто має право забирати авто і на якій підставі За словами експерта, чинним законодавством передбачено, що відчуження або вилучення майна у зв’язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану здійснюється: за рішенням військового командування, погодженим відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради;

у місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування без погодження з органами, зазначеними вище;

розпорядженнями місцевих держадміністрацій за поданням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки формуванням, шляхом встановлення завдання з підготовки до передачі та передачі транспортних засобів і техніки військовим формуванням;

розпорядженнями місцевих держадміністрацій, щодо завдання з підготовки до передачі та передачі транспортних засобів і техніки військовим формуванням, що доводяться до відома керівників підприємств, установ та організацій під час мобілізації та громадян-власників транспортних засобів у разі введення правового режиму воєнного стану;

через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (які називають військовими комісаріатами) шляхом вручення відповідних часткових нарядів. Тобто, частковий наряд – це розпорядчий документ голови місцевої держадміністрації, в якому встановлено завдання з передачі військовим формуванням визначених транспортних засобів і техніки, а також порядок, пункти та строки передачі. Голова місцевої держадміністрації та керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки підписують частковий наряд і скріплюють підписи своїми печатками. Громадянам-власникам транспортних засобів частковий наряд надається у разі введення правового режиму воєнного стану. За результатами складається акт про примусове відчуження або вилучення майна. Бланк акта про примусове відчуження або вилучення майна (далі – акт) виготовляється за єдиним зразком, затвердженим Кабінетом міністрів України. На яких підставах можуть не забирати автотранспорт та звільнити від обов’язку передачі авто За словами адвоката, від передачі транспортних засобів і техніки військовим формуванням під час мобілізації можуть звільнятися підприємства, установи та організації: у зв’язку з виконанням ними встановлених мобілізаційних завдань, за умови, що їх транспортні засоби і техніка задіяні у виробничому процесі виконання мобілізаційних завдань;

підприємства, установи та організації, у яких є висока суспільна потреба, банки державного сектору. Також авто не можуть забрати у: дипломатичних та консульських установ іноземних держав;

представництв іноземних та міжнародних організацій;

осіб без громадянства та іноземців. Що робити, якщо забирають авто За словами адвоката, перше, що необхідно зробити, це з’ясувати, хто саме намагається здійснити примусове відчуження або вилучення майна, попросивши пред’явити відповідні документи, які підтверджують статус службової особи. Також необхідно перевірити наявність підстав для примусового відчуження або вилучення майна. У разі вручення часткового наряду або іншого розпорядчого документу, ознайомитись та перевірити наявність обов’язкових реквізитів, підписів та печаток. Проконтролювати обов’язкове складання відповідного акту за результатами примусового відчуження або вилучення майна та вимагати примірник такого акту для себе. У разі, якщо люди у військовій формі намагаються забрати авто без надання відповідних документів, це може бути розцінено як протиправне заволодіння вашим майном. Тому необхідно негайно звернутися до правоохоронних органів. Якщо особа вважає, що її права було порушено незаконним примусовим відчуженням або вилученням майна, то може звернутися за захистом до суду. Читайте Загальна мобілізація в Україні 2023: як проходитиме та чи будуть зміни

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