Січень, 24 в 21:50

В рамках мобілізації в Україні армії необхідно призивати людей для того, аби фахово опановувати західну техніку, яку надають партнери, а також, щоб поповнювати втрати у російсько-українській війні.

Про це повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач.

Він наголосив, що мобілізація почалася 24 лютого 2022 року і триває постійно, а жодних хвиль мобілізації немає.

Зараз дивляться – У більшості випадків громадяни сьогодні викликаються до територіальних центрів комплектування з метою уточнення військово-облікових даних. Рішення про мобілізацію громадянина приймається після висновку медичної комісії про придатність до військової служби, – пояснив Роман Горбач. Військовий начальник додав, що особовий склад, який раніше не проходив служби призивається до навчальних центрів, де відбувається навчання за визначеними спеціальностями. Після цього військовослужбовці прибувають до військових частин на конкретні посади. – Громадяни, які мобілізуються з досвідом військової служби і нетривалою перервою у проходженні служби можуть відправлятися одразу до бойових військових частин, – пояснив він. Роман Горбач наголосив, що українській армії сьогодні потрібні фахівці як на нові зразки озброєння, надані західними партнерами, так і для поповнення втрат. – У першу чергу мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями. Сьогоднішній етап є вирішальним для нас і наших нащадків. Захистити нашу державу від агресора – обов’язок кожного, – наголосив він. Президент Володимир Зеленський 22 січня заявив, що військове керівництво України отримало завдання створити резерви особового складу, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій. Читайте Мобілізація студентів 2023 в Україні: кого можуть призвати до армії Джерело: Military Media Center

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