Січень, 24 в 19:29

Західні союзники закликають Україну переключити увагу з кровопролитних багатомісячних боїв за місто Бахмут (Донецька область) на потенційний наступ на південному напрямку.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на американських та українських посадовців.

Виснажливі бої біля Бахмута тривають близько шести місяців. Внаслідок потужних обстрілів місто майже повністю зруйноване.

Зараз дивляться

– Американські та західні офіційні особи закликають Україну переключити увагу з жорстоких, багатомісячних боїв у східному місті Бахмут і натомість віддати пріоритет потенційному наступу на півдні, використовуючи інший стиль ведення бойових дій, із застосуванням переваг нової військової техніки на мільярди доларів, – зазначається в статті.

Високопоставлений представник західної розвідки повідомив CNN, що за Бахмут йде “жорстокий і виснажливий бій”, під час якого кожна зі сторін втрачає та захоплює по 100−400 метрів території щодня, випускаючи тисячі артилерійських снарядів.

За даними CNN, деякі західні союзники вважають, що Бахмут не має значного стратегічного значення для України. Саме тому в останні тижні вони почали пропонувати Києву скоротити свої втрати на цьому напрямку, а натоміть зосередитися на плануванні наступу на півдні.

У статті стверджується, що це було частиною меседжу трьох високопосадовців адміністрації президента США Джо Байдена, які минулого тижня відвідали Київ.

Йдеться про візит заступниці держсекретаря США Венді Шерман, заступника міністра оборони Коліна Каля та заступника радника з питань національної безпеки Джона Файнера, під час якого вони зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. За даними CNN, американські посадовці заявили, що США хочуть допомогти Україні відійти від битви на виснаження в Бахмуті, а натомість зосередитися на стилі механізованої маневреної війни.

І сотні броньованих машин, які США і країни Європи надають Україні, покликані допомогти здійснити такий перехід.

Як наголошує CNN, наразі незрозуміло, чи готовий президент Володимир Зеленський відмовитися від подальшої оборони Бахмута. За даними джерел каналу, український лідер переконаний, що утримання міста дасть Україні більше шансів повернути собі весь Донбас. Крім того, Зеленський вважає, що захоплення Бахмута дасть російським окупантам можливість просунутися до стратегічно важливих міст – Слов’янська та Краматорська.

– Бахмут також є важливим символом українського опору, – йдеться публікації.

Один із військових чиновників США скептично оцінив вірогідність того, що українські війська залишать Бахмут: не через його важливість на полі бою, а через вагоме символічне значення.

Крім того, на Бахмутському напрямку відбувається виснаження російських військ. Протягом останніх місяців РФ кинула туди десятки тисяч погано екіпірованих та навчених солдатів. Однак, попри чисельну перевагу, таке поповнення лав російських військ не змінило динаміку бойових дій.

Проте й Україна несе великі втрати в боях під Бахмутом та щодня витрачає величезну кількість артилерійських боєприпасів. Цей стиль ведення бойових дій у США не вважають стійким.

За словами представника західної розвідки, Росія як і раніше має багато артилерії і живої сили, а ПВК Вагнера використовує тисячі ув’язнених під час наступальних дій, буквально “закидуючи тілами” фронт.

Як стверджує CNN, офіційні особи США сподіваються, що виділення бронетехніки і розширена підготовка українських військових у Німеччині спонукають Україну змінити свою тактику.

Підготовка нового наступу РФ

Журналісти нагадують, що Кремль може готувати нову хвилю мобілізації в РФ, сподіваючись за допомогою живої сили перехопити ініціативу у війні. Обізнані джерела CNN повідомили, що може йтися про призов щонайменше 200 тис. осіб. Кремль уже почав проводити опитування всередині РФ, щоб оцінити популярність чергової хвилі мобілізації.

Західні чиновники попереджають, що російський диктатор Володимир Путін може планувати новий наступ на Україну навесні 2023 року. Про це свідчить і призначення начальника генштабу РФ Валерія Герасимова командувачем російських військ в Україні.

В матеріалі зазначається, що Герасимов прагне довести, що може переломити хід війни, і наполягає на новому наступі, щоб відвоювати території на сході та півдні.

– Я не сумніваюся, що Герасимов відчуває, що йому краще розпочати наступ навесні, – заявив у коментарі CNN представник західної розвідки.

За словами людей, знайомих із розмовами, перехопленими західною та українською розвідками, останніми тижнями деякі високопоставлені російські військові навіть обговорювали можливість захоплення Харкова. Але американські та західні чиновники, а також військові аналітики повідомили CNN, що це українське місто не є досяжною ціллю для військ РФ, так само як і Київ.

Величезною проблемою для Росії, якщо вона захоче розпочати новий наступ на великі українські міста, може стати нестача артилерійських боєприпасів. На деяких напрямках фронту в Україні окупанти вже скоротили їх використання, подекуди на 75%.

За словами офіційних осіб, більш імовірно, що Росія продовжить зосереджувати свою увагу на захопленні територій на Донбасі та в Запорізькій області. Агресор має намір зберегти свій “сухопутний міст” від Ростовської області РФ до тимчасово окупованого Криму.

У цілому ж США та їхні союзники скептично ставляться до здатності військ РФ здійснити серйозний наступ.

– Я дуже сумніваюся, враховуючи російську здатність “ефективно” мобілізувати, укомплектовувати, навчати та озброювати, що це буде щось інше, ніж те, що ми вже бачили. А те, що ми вже бачили, не що інше, як м’ясорубка, – повідомив CNN представник західної розвідки.

За даними української розвідки, в лютому–березні 2023 року відбуватимуться активні бойові дії в Донецькій та Луганській областях.