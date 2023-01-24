У Пентагоні відповіли, коли БМП Bradley будуть в Україні
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Фото: Getty Images
Перші бойові машини піхоти Bradley мають прибути в Україну у “відносно близькому майбутньому”.
Про це повідомив високопосадовець Пентагону, пише Голос Америки.
Він уточнив, що йдеться про тижні.
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– В останньому оголошеному пакеті озброєнь ми зосередились на наданні українцям спроможностей, які вони можуть використати негайно, щоби змінити розстановку сил на полі бою, – зазначив чиновник.
США мають передати Україні 109 бойових машин піхоти Bradley. Українські захисники опановують Bradley у Німеччині.
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