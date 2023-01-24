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Факти / Світ

У Пентагоні відповіли, коли БМП Bradley будуть в Україні

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
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M2 Bradley
Фото: Getty Images

Перші бойові машини піхоти Bradley мають прибути в Україну у “відносно близькому майбутньому”.

Про це повідомив високопосадовець Пентагону, пише Голос Америки.

Він уточнив, що йдеться про тижні.

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– В останньому оголошеному пакеті озброєнь ми зосередились на наданні українцям спроможностей, які вони можуть використати негайно, щоби змінити розстановку сил на полі бою, – зазначив чиновник.

США мають передати Україні 109 бойових машин піхоти Bradley. Українські захисники опановують Bradley у Німеччині.

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Джерело: Голос Америки
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