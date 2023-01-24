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Факти / Україна

ВАКС обрав запобіжний захід для ще одного фігуранта справи про хабар Лозинському

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Василь Лозинський

Вищий антикорупційний суд призначив фігуранту справи про надання хабара ексзаступнику міністра розвитку громад Василю Лозинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 805 200 грн.

ВАКС не називає імені затриманого. Термін тримання під вартою – до 21 березня включно.

Наразі триває розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому заступнику міністра.

Зараз дивляться

Раніше ВАКС відправив під варту з альтернативою внесення понад 100 млн грн підозрюваного, якого слідство вважає організатором надання неправомірної вигоди Лозинському.

Василя Лозинського затримали за підозрою в отриманні хабаря у розмірі $400 тис. під час закупівлі генераторів.

За даними НАБУ та САП Лозинський домовився з підприємцем та його спільниками про закупівлю за держкошти пересувних котелень за завищеними цінами. І хотів отримати відкат до 10% від суми контракту. Нині йому загрожує до 12 років ув’язнення.

22 січня Кабінет міністрів України ухвалив рішення звільнити Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Джерело: ВАКС

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