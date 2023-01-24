ВАКС обрав запобіжний захід для ще одного фігуранта справи про хабар Лозинському

Січень, 24 в 19:38

Вищий антикорупційний суд призначив фігуранту справи про надання хабара ексзаступнику міністра розвитку громад Василю Лозинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 805 200 грн.

ВАКС не називає імені затриманого. Термін тримання під вартою – до 21 березня включно.

Наразі триває розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому заступнику міністра.

Зараз дивляться

Раніше ВАКС відправив під варту з альтернативою внесення понад 100 млн грн підозрюваного, якого слідство вважає організатором надання неправомірної вигоди Лозинському.

Василя Лозинського затримали за підозрою в отриманні хабаря у розмірі $400 тис. під час закупівлі генераторів.

За даними НАБУ та САП Лозинський домовився з підприємцем та його спільниками про закупівлю за держкошти пересувних котелень за завищеними цінами. І хотів отримати відкат до 10% від суми контракту. Нині йому загрожує до 12 років ув’язнення.

22 січня Кабінет міністрів України ухвалив рішення звільнити Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Джерело: ВАКС