ВАКС обрав запобіжний захід для ще одного фігуранта справи про хабар Лозинському
Вищий антикорупційний суд призначив фігуранту справи про надання хабара ексзаступнику міністра розвитку громад Василю Лозинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 805 200 грн.
ВАКС не називає імені затриманого. Термін тримання під вартою – до 21 березня включно.
Наразі триває розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому заступнику міністра.
Раніше ВАКС відправив під варту з альтернативою внесення понад 100 млн грн підозрюваного, якого слідство вважає організатором надання неправомірної вигоди Лозинському.
Василя Лозинського затримали за підозрою в отриманні хабаря у розмірі $400 тис. під час закупівлі генераторів.
За даними НАБУ та САП Лозинський домовився з підприємцем та його спільниками про закупівлю за держкошти пересувних котелень за завищеними цінами. І хотів отримати відкат до 10% від суми контракту. Нині йому загрожує до 12 років ув’язнення.
22 січня Кабінет міністрів України ухвалив рішення звільнити Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Джерело: ВАКС