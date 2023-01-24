Січень, 24 в 20:10

Російські війська, які рухаються через територію окупованого Криму, мають бути знищені, інакше вони відновлять наступ на міста та села України.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони, генерал-майор Вадим Скібіцький.

Його запитали про “бавовну” у Криму 24 січня.

Зараз дивляться – Я пам’ятаю той ефір, коли я говорив і попереджав, що Головне управління розвідки, воєнна розвідка України – ми будемо працювати на тимчасово окупованих територіях. Ми зробимо все, щоб земля горіла під ногами окупантів, – сказав він. За його словами, на сьогодні російські війська перегруповуються на всіх напрямках фронту, ворог переміщує ресурси та резерви. – Це здійснюється як з території Ростовської області, так і через Крим. Відповідно, вони зупиняються десь на відпочинок, на полігонах, де проводиться їхня підготовка. І їх необхідно знищувати, це реально критичні цілі, тому що рано чи пізно, з цих казарм вони підуть на лінію фронту і будуть наступати на наші села та міста, – додав заступник керівника ГУР. Вадим Скібицький також звернув увагу на те, що в Росії навколо найголовніших адміністративних будівель Москви почали розставляти засоби ППО після того, як вибухи були пролунали в російському Енгельсі. Нагадаємо, 24 січня в окупованому Сімферополі, що в Криму, пролунали вибухи. Читайте На околицях Маріуполя вранці пролунав потужний вибух

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