Січень, 25 в 23:14

У Бахмуті Росія обстріляла будівлю міської ради, школу та відділення лікарні. Внаслідок чого будівлі були зруйновані.

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Бахмута Олексій Рева.

– Російські військові продовжують руйнувати Бахмут. Зруйнована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 ім. Дмитра Чернявського. Також — дитяче відділення КНП Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Бахмута, та пошкоджено дах патологоанатомічного відділення. Будівля Бахмутської міської ради зруйнована, — заявив він.

Без вікон та даху: Росія вдарила по школі, лікарні та міській раді Бахмуту / 4 фотографии

На знімках зруйнованої школи видно, що будівля освітнього закладу залишилась без вікон та даху. Також частково зруйноване перекриття між першим та другим поверхами.

Зараз дивляться

На фотографіях, які оприлюднила міська рада, видно, що дитяче відділення лікарні також частково без вікон, має пошкоджений фасад. У будівлі міськради частково вибиті вікна.

Фото: Олексій Рева