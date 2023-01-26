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Факти / Україна

Буде забезпечено 61% потреби міста: у YASNO про ситуацію зі світлом у Києві

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Буде забезпечено 61% потреби міста: у YASNO про ситуацію зі світлом у Києві
Фото: Pexels

У Києві 26 січня буде забезпечено 61% потреби міста в електроенергії.

Про це у Facebook повідомив гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленко.

– На завтра обмеження будуть на рівні 986 МВт на день і 648 МВт на ніч. Буде забезпечено 61% потреби міста в електроенергії, – повідомив він.

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Крім того, обмеження, які діятимуть у Дніпропетровській області, ще очікуються.

– Але загалом область зараз у складному становищі. Протягом тижня Укренерго встановлює денні ліміти для неї на рівні 1180 МВт, при тому що орієнтовне споживання – 2200 МВт. І з цих 1180 МВт лише близько 15% іде на потреби населення та малого бізнесу, – додав він.

Нагадаємо, що ми писали, де вимикатимуть світло в Україні 26 січня.

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