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Іспанія готова долучитись до відправлення Leopard Україні – El Pais

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Leopard 2A4
Фото: Getty Images

Іспанія може відправити українським захисникам бойові танки Leopard.

Про це повідомляє El Pais.

– Іспанія приєднається до постачання танків Leopard Києву після того, як Німеччина після кількох місяців опору погодиться відправити цей потужний танк німецького виробництва, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що Іспанія має на озброєнні 347 танків Leopard. Водночас не всі вони у справному стані.

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У середу, 25 січня, Німеччина погодила передачу танків Leopard 2 Україні. Окрім цього, Берлін дозволив іншим країнам постачати сучасні машини ЗСУ.

Джерело: El Pais

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