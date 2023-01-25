Іспанія готова долучитись до відправлення Leopard Україні – El Pais
Фото: Getty Images
Іспанія може відправити українським захисникам бойові танки Leopard.
Про це повідомляє El Pais.
– Іспанія приєднається до постачання танків Leopard Києву після того, як Німеччина після кількох місяців опору погодиться відправити цей потужний танк німецького виробництва, – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що Іспанія має на озброєнні 347 танків Leopard. Водночас не всі вони у справному стані.
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У середу, 25 січня, Німеччина погодила передачу танків Leopard 2 Україні. Окрім цього, Берлін дозволив іншим країнам постачати сучасні машини ЗСУ.
Джерело: El Pais
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