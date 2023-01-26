Січень, 25 в 22:35

Україна має відкрити тему постачання далекобійних ракет та авіації в обговоренні з країнами Заходу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 25 січня.

– Сьогодні день надзвичайно приємних новин для України. Є танкова коаліція. Є рішення щодо відкриття постачання танків для нашої оборони. Сучасних танків, – сказав він.

Президент розповів, що мав розмову з канцлером Олафом Шольцом про Leopard для України, яку Зеленський назвав “саме тією розмовою, яку ми очікували”.

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– Дякую пану канцлеру, усім німецьким політичним та суспільним діячам за готовність посилювати захист Європи, – сказав він.

Президент також подякував Сполученим Штатам, американцям та американському лідеру Джо Байдену за “дуже потужний крок” з постачання танків Abrams Україні.

– Все це доводить найважливіший факт для світу зараз – факт, що свобода тільки міцнішає. І те, як об’єднано ми всі працюємо для посилення свободи, для захисту України і Європи, – це історичне досягнення лідерів, які працюють зараз. Ключове тепер – швидкість та обсяг. Швидкість тренування наших військових, швидкість постачання танків в Україну. Обсяг танкової підтримки, – сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна має сформувати “такий танковий кулак, такий кулак свободи, після ударів якого тиранія вже не підніметься”.

Він повідомив, що сьогодні є прогрес і в інших аспектах оборонної співпраці. А саме, у розмові з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом обговорювалось питання відкриття постачання також далекобійних ракет для України, розширення співпрацю в артилерії та вихід на постачання літаків для України.

– І це мрія. І це завдання. Важливе завдання для всіх нас. Що більше оборонної підтримки наші герої на фронті отримають від світу, то швидше закінчиться агресія Росії й тим надійнішими будуть гарантії безпеки для України, всіх наших партнерів після війни, – сказав він.

Президент вкотре наголосив, що держава-терорист повинна програти, а право на життя людей має бути захищене.

Крім того, сьогодні є ще два важливих рішення від ЄСПЛ та ЮНЕСКО.

– Європейський суд з прав людини оголосив своє рішення про прийнятність справи щодо захоплення Росією територій сходу України у 2014 році та щодо масштабного порушення окупантами прав людини. Це поки проміжне юридичне рішення. Але завдяки цьому рішенню ми стали ближчими до того дня, коли Росія буде притягнута до відповідальності за агресію, і так само масштабно з юридичного погляду, як масштабно Росія вклалася у це зло, – сказав він.

Президент додав, що ЮНЕСКО також внесла історичний центр Одеси до списку Всесвітньої спадщини.

– Причому до списку Всесвітньої спадщини під загрозою. Під загрозою через розв’язану Росією війну. Цей міжнародний крок допоможе нам захищати нашу Одесу. Україна й світ дають захист. Росія не здатна дати нічого, окрім терору й ударів. Це – факти, – сказав він.

Володимир Зеленський також провів зустріч з Верховним комісаром ООН у справах біженців.

– Розмова була передусім про наших людей, яких окупанти силою депортували в Росію. Це і дорослі, і це наші діти. Світу потрібен глобальний механізм впливу в таких ситуаціях. Потрібен механізм, щоб захищати й повертати таких людей, щоб притягти до відповідальності всіх, хто винен у депортаціях. Впевнений, що інституції ООН можуть проявити своє лідерство у вирішенні цього питання, – сказав Зеленський.

Український лідер також відзначив українські підрозділи, які продовжують стримувати атаки окупанта на Донеччині.

– Саме там, де Росія постійно намагається зламати нашу оборону. Десятки ворожих атак щоденно. І як мінімум сотні прикладів героїзму наших воїнів щоденно, – сказав він.

Зеленський подякував бійцям 110-ї окремої механізованої бригади, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 35-ї окремої бригади морської піхоти й 55-ї окремої артилерійської бригади.

– І ще одне. Хочу подякувати за дуже зворушливі слова підтримки й привітання, які почув і побачив від дуже багатьох дуже різних людей. Від військових. Від лідерів і звичайних людей. Від всіх українців та іноземців. Від колег тепер і колег раніше. Дякую вам усім, – прокоментував президент Зеленський привітання у свій день народження.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що його європейські колеги вже почали працювати над питанням передачі Україні літаків F-16.