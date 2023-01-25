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Факти / Україна

На Миколаївщині загроза атаки дронами – Кім

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
іранські Shahed
Фото: Depositphotos

На Миколаївщині загроза атаки дронами.

Про це написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

– Пишуть, що вже три групи мопедів злетіли. Дрібні капосники у ДН найкращого президента не могли нічого не зробити, – повідомив він.

Згодом повітряна тривога була оголошена у Миколаївській області та більшості регіонах України. Крім того, у ЗМІ пишуть про роботу ППО у Дніпропетровській області.

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Нагадаємо, що 25 січня російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста зруйновано приватний будинок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 336-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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