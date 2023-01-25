На Миколаївщині загроза атаки дронами – Кім

Січень, 25 в 21:30

На Миколаївщині загроза атаки дронами.

Про це написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

– Пишуть, що вже три групи мопедів злетіли. Дрібні капосники у ДН найкращого президента не могли нічого не зробити, – повідомив він.

Згодом повітряна тривога була оголошена у Миколаївській області та більшості регіонах України. Крім того, у ЗМІ пишуть про роботу ППО у Дніпропетровській області.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter