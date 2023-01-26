РФ атакує Україну дронами-камікадзе та підняла у небо бомбардувальники

Січень, 25 в 22:43

Пізно ввечері 25 січня Росія атакувала Україну дронами та швидкісними ракетами.

Шахеди атакують одразу з Півдня та зі Сходу. У Харківській області також помічено БПЛА противника.

– Не ігноруйте тривогу. Ворог зараз намагається навантажити нашу систему ППО, повітряні цілі вже збиваються в кількох регіонах, – повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

У Запоріжжі та Дніпрі лунають вибухи – міста атакували дронами Shahed.

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Також повідомляють про роботу ППО на Харківщині та Херсонщині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 336-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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