РФ атакує Україну дронами-камікадзе та підняла у небо бомбардувальники
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Пізно ввечері 25 січня Росія атакувала Україну дронами та швидкісними ракетами.
Шахеди атакують одразу з Півдня та зі Сходу. У Харківській області також помічено БПЛА противника.
– Не ігноруйте тривогу. Ворог зараз намагається навантажити нашу систему ППО, повітряні цілі вже збиваються в кількох регіонах, – повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
У Запоріжжі та Дніпрі лунають вибухи – міста атакували дронами Shahed.
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Також повідомляють про роботу ППО на Харківщині та Херсонщині.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 336-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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