Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

РФ атакує Україну дронами-камікадзе та підняла у небо бомбардувальники

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Вибух
Фото: Depositphotos

Пізно ввечері 25 січня Росія атакувала Україну дронами та швидкісними ракетами.

Шахеди атакують одразу з Півдня та зі Сходу. У Харківській області також помічено БПЛА противника.

– Не ігноруйте тривогу. Ворог зараз намагається навантажити нашу систему ППО, повітряні цілі вже збиваються в кількох регіонах, – повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

У Запоріжжі та Дніпрі лунають вибухи – міста атакували дронами Shahed.

Зараз дивляться

Також повідомляють про роботу ППО на Харківщині та Херсонщині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 336-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка