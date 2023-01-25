РФ втрачає всю свою боєздатність і ресурси: Подоляк про ситуацію поблизу Бахмута
Поблизу Бахмута на Донеччині окупанти перебувають у вкрай невигідному становищі. Там росіяни втрачають “усю свою боєздатність та ресурсність”.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
– Якщо ми говоримо за Донецький напрямок – Бахмут, Соледар, Авдіївку – сьогодні там триває суттєве знищення можливостей російської армії. Росія перебуває там у вкрай невигідному становищі – вона втрачає всю свою боєздатність та ресурсність, – сказав він.
Також Подоляк прокоментував статтю видання CNN, в якій йдеться про те, що союзники радять Україні переключитися із боїв за Бахмут на підготовку наступу на півдні.
– Трохи дивно, коли журналісти щось радять. Є Генеральний штаб, є Ставка Верховного Головнокомандувача, де розглядаються всі сценарії, ризики та можливості. Це масштабна та інтенсивна війна, тут немає фіксації на якомусь конкретному населеному пункті, – зазначив радник керівника ОП.
Він наголосив на тому, що Україна виходить з необхідності вирішення тих чи інших завдань.