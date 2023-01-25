Січень, 25 в 1:06

Спеціальний підрозділ Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони за підтримки ЗСУ в ніч на 24 січня здійснив розвідувальний рейд у тил окупаційних військ РФ в Новій Каховці, що в Херсонській розвідці, в результаті чого знищено щонайменше 12 загарбників, військову техніку, а ще один окупант був взятий у полон.

Про це 24 січня повідомили у пресцентрі ГУР МО.

– Попередньо, завдяки співпраці з місцевими партизанами і за допомогою спеціальних технічних засобів, розвідники встановили точне місце розташування передового пункту управління рашистів. Попри щільне мінування берегової лінії та встановлені фортифікаційні споруди, група переправилася через річку і висадилась на протилежний берег, – йдеться у повідомленні.

Розвідники додали, що завдяки гранатометам знищили будинок, в якому знаходився командний пункт противника.

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– Сприйнявши висадку як спробу прориву лінії оборони, рашисти одразу залучили бойові резерви – підрозділ сил спеціальних операцій, авіацію і бронетехніку. Завдяки цьому розвідка отримала вичерпні дані щодо кількості, складу і місць розташування ворожих резервів, – повідомили в ГУР.

Крім того, українські розвідники додали, що російські окупанти “суттєвих втрат” в ході операції.

– Наші бійці знищили щонайменше 12 окупантів, БТР 82А і захопили полоненого. Виконавши завдання, група повернулася на правий берег Дніпра. Робота з деокупації української території триває, – додається у повідомленні.

Раніше заступник начальника ГУР МО, генерал-майор Вадим Скібіцький пояснив, чому російські війська, які рухаються через територію окупованого Криму, мають бути знищені, та чому ворог на цих позиціях є критично важливою ціллю для оборони України.

Фото: ГУР

Джерело: ГУР