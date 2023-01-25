Українська армія зупиниться на кордонах 1991 року, а в Росії почнуться масові протести не політичного, а соціального характеру.

Про це написав у своєму Telegram-каналі радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, даючи прогноз щодо розвитку російсько-української війни.

За його словами, ключовим сценарієм є те, що у короткостроковій перспективі Росія вдасться до наступальних дій, через які обов’язково втратить багато особового складу, сил і засобів.

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– У межах контрнаступу, який розробляється Генштабом ЗСУ й докладно обговорюється на засіданнях Ставки верховного головнокомандувача, РФ зазнає двох-чотирьох суттєвих поразок, і саме після цього процеси розпаду й остаточної деморалізації в російській армії стануть незворотними. Росіяни продовжать тікати. Водночас вони отримають ще більше мертвих, а на вулиці російських міст масово виходитимуть поранені й ампутанти і жорстко протестуватимуть, – вважає він.

Михайло Подоляк впевнений, що територією РФ ширитиметься протест не політичного, а соціального характеру, оскільки рідні та близькі втратять своїх дітей та чоловіків на війні проти України.

– У цей час в оточенні Путіна розгоряться суттєві внутрішні міжусобиці. Почнеться класичний російський пошук винних. Силові вертикалі ослабнуть і почнуть швидко занепадати, – вважає радник керівника ОП.

Тим часом українська армія зупиниться на кордонах 1991 року, а в Росії розпочнеться неконтрольована політична трансформація, внаслідок якої певні етнічні суб’єкти федерації отримають шанс стати самостійними і зможуть це зробити, впевнений Подоляк.

– Ядерна зброя так чи інакше контролюватиметься, зокрема й залишками російського генералітету. Тому немає великих ризиків, що вона з’явиться на чорному ринку чи буде принаймні якийсь час неконтрольованою. Тимчасово сформований уряд РФ почне реальні переговори щодо відповідальності за злочини в Україні й щодо зон демілітаризації на кордоні. І зрозуміло, щодо значних компенсацій за вбивства та руйнації, – написав він.

Михайло Подоляк каже, що дата реалізації цього сценарію залежить від наявного в України інструментарію, а саме від того, коли Україна отримає точну кількість чітко визначеного озброєння.

– Україна надала нашому партнерському Альянсу конкретні цифри й найменування. Нині ми на етапі, коли війна є обґрунтованою математичною моделлю. Формула проста: хочете якнайшвидшого завершення війни – своєчасно дайте Україні більше зброї, якої ми просимо, – написав він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 336-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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