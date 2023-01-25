У Сухопутних військах розповіли, хто має право вручати повістки

Січень, 25 в 8:53

Законних способів вручення повістки є чимало. Вона може бути вручена в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством. Водночас повістку не обов’язково має вручати представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це розповів начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач у коментарі АрміяInform.

– Повістка може бути вручена й іншими посадовими особами, передбаченими законодавством. Як керівником установи, організації та підприємства, де працює призовник, так і, приміром, керівником ЖЕКу, ОСББ та іншими посадовими особами, які уповноважені територіальним центром комплектування вручати таку повістку, – зазначив він.

Якщо ж потенційний призовник відмовляється ставити підпис про отримання повістки, то вимоги до нього можуть бути доведені у присутності свідків.

Зараз дивляться

– Якщо призовник відмовляється виконувати правила військового обліку, то до нього може застосуватися відповідальність. Якщо це повістка, наприклад, для звірки військово-облікових даних, то застосовується адміністративна відповідальність. Якщо призовник пройшов звірку військово-облікових даних, медичну комісію для призову і уникнув відправлення у військову частину, то у такому разі настає кримінальна відповідальність, – повідомив Горбач.

За його словами, не треба тиражувати відео, де нібито представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у незаконний спосіб вручають повістки. Цілком імовірно, що це на руку російській пропаганді.

Полковник наголосив, що мобілізація розпочалася ще 24 лютого минулого року і жодних хвиль мобілізації немає. На першому етапі у територіальні центри були великі черги, комплектувалося багато нових частин. Зараз обсяги мобілізації зменшилися. Наразі потрібні фахівці на нові зразки озброєння, які нам надають союзники, а також для доукомплектування окремих частин, заміни тих, хто на передовій від початку війни.

Вручення повісток до військкомату: правила та права призовника

Джерело: АрміяInform