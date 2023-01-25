Українські військові пройдуть підготовку у Британії у межах навчальної операції INTERFLEX

Січень, 25 в 14:36

У 2023 році українські військовослужбовці продовжать підготовку в межах навчальної операції INTERFLEX на території Великої Британії.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

— Навчальна операція INTERFLEX є одним із яскравих та дієвих прикладів міжнародної підтримки України у протидії несправедливій, незаконній та агресивній війні Росії проти України, — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у зверненні до парламенту Великої Британії міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес наголосив, що їхні Збройні сили роблять усе можливе для розвитку бойової майстерності українців та українок.

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У 2022 році майже 10 тис. українських військовослужбовців проходили навчання у Великій Британії.

У 2023 році у навчальній операції INTERFLEX братимуть участь найкращі інструктори збройних сил Великої Британії, Австралії, Данії, Канади, Литви, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Фінляндії, Швеції та України. Заплановано підготувати близько 20 тис. українських військовослужбовців.

Вишколи будуть проводитися на об’єктах навчально-матеріальної бази Міністерства оборони Великої Британії на північному заході, південному заході та південному сході Сполученого Королівства.

Кожний навчальний курс триватиме близько п’яти тижнів і проводитиметься під загальним керівництвом 11 бригади сухопутних військ ЗС Великої Британії.

Аби українські воїни могли тренуватися зі зброєю, яку вони використовуватимуть на передовій, уряд Сполученого Королівства спеціально закупив АК.