Віце-маршал британської авіації дав прогноз щодо весняного контрнаступу в Україні

Січень, 25 в 8:24

Оскільки весняний наступ очікується як з української, так і з російської сторін, британський віце-маршал авіації у відставці Шон Белл вивчає, що Україна та Росія робитимуть найближчими місяцями.

Белл сказав Sky News, що, хоча в даний час бойові дії продовжуються, маневрена війна взимку “справді ускладнена”.

Він додав, що з настанням весни земля знову затвердіє, і можна буде розпочати весняний наступ.

Зараз дивляться – Очікується, що обидві сторони почнуть великий наступ. Я не можу проникнути в голову Путіна чи Зеленського, але з військового погляду, і після обговорення з аналітиками ми можемо швидко зрозуміти, що відбувається, — сказав він. Дивлячись на російську ситуацію, Белл сказав, що сили Путіна “майже напевно” прагнутимуть захистити лінії зв’язку на півночі Донбасу. – Він також майже напевно прагнутиме посилити позиції навколо Запоріжжя, щоб не дати українцям прорватися туди. Основну увагу буде зосереджено навколо Бахмута, – додав він. З точки зору України, ми, швидше за все, побачимо, як вони намагатимуться обмежити просування Росії поблизу Бахмута, а також російські комунікації на півночі Донбасу, сказав Белл. Далі Белл сказав, що “ключовий момент”, на який ми очікуємо від українців, — це поштовх з півдня, щоб “зламати лінію від Криму до Донбасу”. Читайте Танки допоможуть Україні вести механізовану війну для звільнення територій – ISW

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