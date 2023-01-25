Віце-маршал британської авіації дав прогноз щодо весняного контрнаступу в Україні
Оскільки весняний наступ очікується як з української, так і з російської сторін, британський віце-маршал авіації у відставці Шон Белл вивчає, що Україна та Росія робитимуть найближчими місяцями.
Белл сказав Sky News, що, хоча в даний час бойові дії продовжуються, маневрена війна взимку “справді ускладнена”.
Він додав, що з настанням весни земля знову затвердіє, і можна буде розпочати весняний наступ.
– Очікується, що обидві сторони почнуть великий наступ. Я не можу проникнути в голову Путіна чи Зеленського, але з військового погляду, і після обговорення з аналітиками ми можемо швидко зрозуміти, що відбувається, — сказав він.
Дивлячись на російську ситуацію, Белл сказав, що сили Путіна “майже напевно” прагнутимуть захистити лінії зв’язку на півночі Донбасу.
– Він також майже напевно прагнутиме посилити позиції навколо Запоріжжя, щоб не дати українцям прорватися туди. Основну увагу буде зосереджено навколо Бахмута, – додав він.
З точки зору України, ми, швидше за все, побачимо, як вони намагатимуться обмежити просування Росії поблизу Бахмута, а також російські комунікації на півночі Донбасу, сказав Белл.
Далі Белл сказав, що “ключовий момент”, на який ми очікуємо від українців, — це поштовх з півдня, щоб “зламати лінію від Криму до Донбасу”.