Президент Володимир Зеленський підписав поправки до закону №8271, що передбачають посилення відповідальності українських військовослужбовців за дезертирство та непокору.

Як ідеться на сайті Верховної Ради, законопроєкт повернули до парламенту з підписом президента України у вівторок, 24 січня.

На засіданні від 13 грудня Верховна Рада 270 голосами підтримала законопроєкт про посилення відповідальності за воєнні злочини, а також за невідкладне його підписання і направлення на підпис до президента Володимира Зеленського.

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук того ж дня підписав документ і направив його на підпис українському лідеру.

Крім іншого, законопроєкт унеможливлює звільнення судом військовослужбовців від покарання або призначення їм більш м’якого покарання, ніж передбачено чинним Кримінальним кодексом України за:

непокору;

невиконання наказу;

погрозу або насильство щодо начальства;

самовільне залишення місця несення служби;

дезертирство, самовільне залишення поля бою або відмову діяти зброєю.

Також збільшаться строки покарання за воєнні злочини та адміністративні правопорушення. Зокрема, йдеться про розпивання військовими алкогольних напоїв.

При цьому 15 грудня на сайті президента раніше опублікували петицію із закликом накласти вето на законопроєкт, який лише за добу набрав 28 тис. підписів, коли необхідна кількість для розгляду президентом – 25 тисяч.

Однак уже 19 грудня втрутився головнокомандувач українськими Збройними силами Валерій Залужний, який виступив за підтримку змін до законодавства щодо посилення відповідальності військовослужбовців і попросив Володимира Зеленського підписати цей документ.