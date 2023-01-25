ЗСУ не виходитимуть з Бахмуту, ситуація у місті контрольована – Генштаб

Січень, 25 в 16:43

Українські військові не виходитимуть із Бахмута, доки там є можливість оборонятися.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

– Дивно, коли говорять про те, що ЗСУ мають звідкись вийти. Завдання всіх Сил оборони — воювати за українську територію. Тому Бахмут і стоїть, бо воїни звідти не виходять, — зазначив Ковальов.

Він додав, що ситуація у місті є контрольованою, ЗСУ дають відсіч окупантам та утримують Бахмут.

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Спікер Генштабу також заявив, що Соледар російські військові зрівняли із землею, і тому місто залишили.

– Поки в Бахмуті є підвали та можливості тримати цю територію, бійці там залишатимуться, — резюмував він.

Нагадаємо, що 25 січня Сили оборони України відійшли від Соледару Донецької області для збереження життя особового складу.