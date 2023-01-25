ЗСУ складніше бити по складах РФ, потрібні ракети більшої дальності – Скібіцький

Січень, 25 в 13:32

Росія вчиться на своїх помилках, і зараз українським військам важче бити по її складах боєприпасів і логістичних центрах. Тому Україні необхідні ракети більшої дальності.

Про це в інтерв’ю CNN заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, окупанти почали перекидати військові вантажі по всій території Російської Федерації, зокрема через Кримський півострів у південні області.

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– Тому необхідно завдавати ударів по об’єктах не тільки в окупованому Росією Криму, а й у Російській Федерації, – сказав Скібіцький.

Він розповів, що зараз російські військові склади розташовані за 80-120 км від лінії фронту, і щоб завдавати по них ударів, Україні потрібна артилерія більшої дальності.

Вона також необхідна, щоб почати контрнаступ до того, як Росія перекине підкріплення.

– Щоб підготувати контрнаступ або наступальну операцію, необхідно знищити безліч об’єктів не тільки на лінії фронту, а й глибоко в тилу, за 100-150 км, – пояснив представник ГУР.

Крім того, для формування сильних ударних угруповань Україні потрібні танки, БМП, важке озброєння, додав Скібіцький.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 336-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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