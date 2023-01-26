Січень, 26 в 16:32

24 лютого в Україну вторглися військові сили РФ. Одразу ж після цього президент України оголосив воєнний стан і загальну мобілізацію, яка, по суті, триває й досі.

Багатьох українців цікавлять питання про облік та призов у 2023 році. Це ж саме стосується чоловіків, які виконують особливу місію у війні проти агресора – добровільно допомагають відправляти на передову буржуйки, засоби гігієни, автомобілі та багато інших важливих речей.

Чи мобілізують волонтерів в Україні цьогоріч – читайте в матеріалі Фактів.

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Чи можуть призвати волонтерів у 2023 році

За словами юристки Тетяни Дучич, єдина норма, яка містить перелік підстав для надання відстрочки від мобілізації – це 23 стаття Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Серед цього переліку немає такої підстави, як статус волонтера чи здійснення благодійної діяльності.

Але є в цій статті примітка: інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

Тобто, за словами експертки, закон дає право також іншими спеціалізованими законами визначити певні професії чи вид діяльності, які не будуть підлягати мобілізації. Наразі таких законів щодо волонтерів прийнято не було, хоч і були зареєстровані законопроєкти.

В Закон України Про волонтерську діяльність були внесені цікаві зміни в серпні та грудні 2022 року, де додано нові напрямки волонтерської діяльності:

надання волонтерської допомоги Збройним силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії воєнного стану, здійснення захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України;

надання волонтерської допомоги для подолання наслідків бойових дій, терористичного акту, збройного конфлікту, тимчасової окупації;

утвердження української національної та громадянської ідентичності;

а також передбачено компенсації за загибель чи поранення волонтерів, тим самим наближаючи їх до статусу військовослужбовців.

Чи мобілізують волонтерів в Україні 2023

– Хоча формально волонтери підлягають мобілізації, та я вважаю, що в разі отримання волонтером повістки, потрібно з’явитися у територіальні центри комплектування (військкомати) і принести документи, що підтверджують його волонтерську діяльність, – сказала Тетяна.

Адже рішення про мобілізацію конкретного військовозобов’язаного приймається територіальним центром укомплектування з врахуванням багатьох обставин, зокрема й щодо діяльності, якою займається військовозобов’язаний.