Січень, 26 в 0:39

У Київській області чутно вибухи.

Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що над Київщиною працює ППО.

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– Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги, – повідомили в КОВА.

В адміністрації також звернули увагу на необхідність зберігати інформаційну тишу.