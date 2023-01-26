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Факти / Україна

Працює ППО: у Київській області чутно вибухи

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Підтверджено
Вибух
Фото: Depositphotos

У Київській області чутно вибухи.

Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що над Київщиною працює ППО.

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– Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги, – повідомили в КОВА.

В адміністрації також звернули увагу на необхідність зберігати інформаційну тишу.

– У жодному разі не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів ППО та наслідки ворожих ударів, – йдеться у повідомленні.

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