Працює ППО: у Київській області чутно вибухи
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У Київській області чутно вибухи.
Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.
У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що над Київщиною працює ППО.
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– Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги, – повідомили в КОВА.
В адміністрації також звернули увагу на необхідність зберігати інформаційну тишу.
– У жодному разі не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів ППО та наслідки ворожих ударів, – йдеться у повідомленні.