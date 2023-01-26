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Факти / Україна

Ми не зацікавлені: Зеленський про можливість бойових дій на території РФ

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна не планує наступальні дії на території Росії, оскільки цінує життя своїх військовослужбовців.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британському телеканалу Sky News, коментуючи вагання Німеччини щодо поставок бойових танків Leopard 2.

За словами глави держави, офіційний Берлін, імовірно, побоювався, що ці танки будуть застосовані для наступу на територію РФ. Водночас Україна не має таких планів, оскільки “люди важливі”.

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– Ми багато разів говорили, що маємо право наступати на нашій території, абсолютне право. Ми не воюємо на території Росії, бо ми не зацікавлені. В нас немає зацікавленості в цьому, тому що війна, де б це не було, – це втрачання людей. Для мене люди – номер один, і тому я не хочу воювати на території РФ, – наголосив Зеленський.

Він уточнив, що мета українського керівництва – щоб війська РФ якомога швидше залишили територію України і війна припинилася.

– Це точно: якщо їх не буде на нашій території, війна закінчиться, – заявив глава держави.

Як відомо, 25 січня Німеччина офіційно погодилася поставити Україні бойові танки Leopard 2. Йдеться про одну роту танків, або 14 одиниць. Берлін також дозволив іншим державам постачати цю техніку Україні.

Наразі вже фактично існує танкова коаліція, в рамках якої низка країн готові надати танки Leopard. За прогнозами Польщі, європейські країни разом із США і, можливо, Канадою здатні зібрати близько 100 танків для України.

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Джерело: Sky News
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