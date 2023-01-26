Січень, 26 в 14:14

В небі над Миколаївщиною зафіксовані російські ракети.

Про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

– У нас ракети. Не ігноруємо тривогу, – написав він.

У ЗМІ повідомляють про роботу ППО.

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Станом на 13.40, Україною знову шириться повітряна тривога. В області оголошений сигнал тривоги.

Нагадаємо, що 26 січня Росія завдала нового масованого ракетного удару по Україні.

Зранку у Миколаївській області теж лунали вибухи.

Під час атаки РФ українські сили ППО збили 47 з 55 ракет.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 337-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.