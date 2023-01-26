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Факти / Україна

Полк Азов став окремою штурмовою бригадою в складі Сухопутних військ ЗСУ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Андрій Білецький
Фото: УНІАН

Полк Сил спеціальних операцій Азов офіційно став Третьою окремою штурмовою бригадою в складі Сухопутних військ ЗСУ.

Про це повідомив засновник та перший командир Азову, полковник Нацгвардії Андрій Білецький.

– Наш бойовий шлях розпочинається з найскладнішого напрямку – на Бахмуті. Вирішальна битва у цій війні ще попереду. Вона потребує нових масштабів. Тому військове командування покладає на нас нову відповідальність, – наголосив він.

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За його словами, ця зима точно буде “спекотною”.

Нещодавно компанія Meta пообіцяла не блокувати контент про полк Азов та сторінки азовців, якщо він не порушує стандарти спільноти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 337-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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