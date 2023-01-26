Полк Азов став окремою штурмовою бригадою в складі Сухопутних військ ЗСУ
Полк Сил спеціальних операцій Азов офіційно став Третьою окремою штурмовою бригадою в складі Сухопутних військ ЗСУ.
Про це повідомив засновник та перший командир Азову, полковник Нацгвардії Андрій Білецький.
– Наш бойовий шлях розпочинається з найскладнішого напрямку – на Бахмуті. Вирішальна битва у цій війні ще попереду. Вона потребує нових масштабів. Тому військове командування покладає на нас нову відповідальність, – наголосив він.
За його словами, ця зима точно буде “спекотною”.
Нещодавно компанія Meta пообіцяла не блокувати контент про полк Азов та сторінки азовців, якщо він не порушує стандарти спільноти.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 337-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.