Полк Азов став окремою штурмовою бригадою в складі Сухопутних військ ЗСУ

Січень, 26 в 14:31

Полк Сил спеціальних операцій Азов офіційно став Третьою окремою штурмовою бригадою в складі Сухопутних військ ЗСУ.

Про це повідомив засновник та перший командир Азову, полковник Нацгвардії Андрій Білецький.

– Наш бойовий шлях розпочинається з найскладнішого напрямку – на Бахмуті. Вирішальна битва у цій війні ще попереду. Вона потребує нових масштабів. Тому військове командування покладає на нас нову відповідальність, – наголосив він.

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