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Факти / Світ

Rheinmetall готовий відправити Україні снаряди до бойових танків Leopard 2

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Танк Leopard 2
Фото: Getty Images

Німецький оборонний концерн Rheinmetall може надати велику кількість боєприпасів для Leopard 2, які Німеччина та інші країни відправлять Україні.

Про це повідомляє DW.

– Rheinmetall до цього готовий і наперед значно збільшив свої потужності з виробництва боєприпасів, особливо великокаліберних, – заявили у концерні, відповідаючи на запит Rheinische Post.

Зазначено, що в Rheinmetall вклали і продовжують вкладати значні кошти у збільшення штату та створення нових виробничих потужностей.

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– Ми робимо все, щоб підтримати Україну, а також НАТО та федеральний уряд, у тому числі й необхідними боєприпасами, – додали там.

За їхніми словами, збільшення потужностей допоможе забезпечити потреби у снарядах як Бундесверу, так і сил оборони інших країн, на озброєнні яких стоять танки Leopard 2.

Leopard 2 оснащений 120-міліметровою гладкоствольною гарматою, до його загального боєкомплекту входять 42 постріли, причому в боєукладанні першої черги у вежі міститься 15 пострілів. Гармата може вести вогонь осколково-фугасними та бронебійними снарядами, а також легкими протитанковими ракетами типу LAHAT.

Раніше Німеччина погодила передання танків Leopard 2 в Україну. Берлін також дозволив іншим країнам передавати ці танки українським захисникам.

Джерело: Deutsche Welle
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