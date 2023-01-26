Росія випустила по Україні 55 крилатих ракет, 47 знищили сили ППО

Січень, 26 в 13:20

Під час сьогоднішнього масованого удару РФ українські сили ППО збили 47 з 55 ракет.

Про це написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

– Противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 Кинджал, Калібр, Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря, – йдеться в повідомленні.

Силами і засобами протиповітряної оборони ЗСУ знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці.

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Окрім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.

Залужний додав, що мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури.

26 січня Росія завдала нового масованого ракетного удару по Україні.