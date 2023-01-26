Січень, 26 в 12:52

В Одеській області після масованого ракетного обстрілу 26 січня продовжують діяти екстрені відключення світла.

У ДТЕК повідомляють, що така ситуація може тривати кілька днів, доки не буде відновлено пошкоджені енергооб’єкти.

– Просимо вас набратися терпіння та вірити в енергетиків, які вже працюють над стабілізацією ситуації, – повідомляють у компанії.

Зауважимо, що 26 січня російські ракети пошкодили два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури Одеської області.

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Пізніше очільник обласної військової адміністрації Максим Марченко уточнив, що під час масованого обстрілу в небі над Одещиною підрозділи протиповітряної оборони збили три ракети типу Калібр.

Загалом 26 січня російські війська запустили 55 ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 Кинджал, Калібр, Х-59) із літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних сил України знищено 47 крилатих ракет.

20 із них – у районі столиці.

Крім того, не досягли своїх цілей три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 337-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ДТЕК