Січень, 26 в 1:47

Американський оборонний виробник Lockheed Martin готовий постачати винищувачі F-16 країнам, які могли б передати свої військові літаки Україні.

Про це пише Financial Times з посиланням на виконавчого директора Lockheed Martin Френка Сент-Джона.

За його словами, хоч компанія не бере безпосередньої участі в переговорах щодо можливих поставок винищувачів Україні, вона все ж таки брала участь у численних обговореннях із третіми сторонами, які розглядають можливість надання Києву своїх запасів F-16.

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Френк Сент-Джон заявив, що Lockheed Martin планує “наростити виробництво F-16 у Грінвіллі (Південна Кароліна), щоб вийти на рівень, коли ми зможемо доволі ефективно поповнити запаси будь-яких країн, які вирішать здійснити поставки третій стороні для допомоги в поточному конфлікті”.

Виконавчий директор Lockheed Martin додав, що будь-яка європейська країна, яка бажає поставити Україні свої F-16, повинна буде спочатку отримати дозвіл на реекспорт від Вашингтона.

– Разом із нашими міжнародними союзниками і партнерами ми регулярно спілкуємося з українцями щодо їхніх потреб і запитів, – сказав він у коментарі FT.

При цьому він додав, що наразі йому немає чого повідомити щодо F-16.