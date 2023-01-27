Січень, 27 в 15:16

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов натякнув, що західні союзники можуть надати нашій державі багатофункціональні легкі винищувачі F-16.

Відповідний відеоролик він оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

– Незабаром в небі України, – зазначив Данілов у підписі до відео, не додавши жодних інших деталей.

Зараз дивляться

У ролику перераховані технічні переваги бойових літаків F-16:

озброєння шестиствольною авіаційною гарматою, здатною здійснювати 6 тис. пострілів на хвилину;

11 точок підвіски, на яких можуть розміщуватися ракети типу повітря-повітря, ракети для наземних цілей та бомби;

деякі комплектації несуть ракети класу повітря-земля;

максимальна швидкість перевищує 2 тис. км/год, а дальність польоту – понад 4 тис. км;

бойовий радіус дії становить 1,8 тис. км;

використовується як бомбардувальник, перехоплювач та штурмовик.

За даними західних ЗМІ, дискусії про постачання Україні сучасних винищувачів уже розпочалися, проте вони не будуть легкими. Їх ініціював Київ за підтримки країн Балтії.

У Білому домі не виключили можливості надання винищувачів F-16, однак попередили, що обговорюватимуть це питання “дуже обережно”.

Президент Володимир Зеленський закликав союзників розглянути постачання F-16 та далекобійних ракет уже на наступному засіданні у форматі Рамштайн, яке заплановане на 14 лютого.

Джерело: Facebook-сторінка Олексія Данілова