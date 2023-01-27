Січень, 27 в 13:31

Служба безпеки України у ході спецоперації на Житомирщині затримала керівника місцевої видобувної компанії, який відмивав гроші для гауляйтера тимчасово окупованої частини Херсонщини Володимира Сальдо.

Саме родина гауляйтера була кінцевим бенефіціаром цього підприємства, яке видобувало граніт у промислових масштабах.

Частина прибутків йшла на забезпечення потреб окупаційних органів на півдні України.

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Ще у вересні СБУ наклали арешт на активи комерційної структури за співпрацю з поплічниками країни-агресора. Правоохоронці викрили схеми, які використовувалися для відмивання грошей.

Для цього організатори оборудок штучно занижували обсяги видобутої сировини та об’єми продажу готової продукції.

Слідчі встановили, що такі оборудки завдали українському бюджету більше ніж 4,5 млн грн збитків.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного та в приміщеннях підприємства правоохоронці виявили фінансово-господарську документацію, чорнові записи, банківські картки із доказами оборудок.

Відмивав гроші для гауляйтера Сальдо: на Житомирщині затримали керівника підприємства / 3 фотографии

Керівнику видобувної компанії повідомлено про підозру за двома статтями.

За відмивання доходів отриманих злочинним шляхом та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми підозрюваному загрожує до шести років ув’язнення із конфіскацією майна.