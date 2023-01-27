Січень, 27 в 0:11

США направлять в Україну танки Abrams модифікації M1A2, який має значно поліпшені можливості порівняно з більш ранньою моделлю M1A1.

Про це заявила заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх під час спілкування з журналістами.

За її словами, модифікація M1A2 буде тією версією танків Abrams, які США передадуть українським військам.

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При цьому Сінгх зазначила, що у США зараз “немає цих танків у надлишку” на складах”, тому на передачу танків Україні підуть “місяці”.

– Частково цей пакет, про який ми оголосили, має на меті закупити нові танки для України, – сказала заступник спікера Пентагону.

Вона додала, що постачання 31 танка не є “символічним” жестом з боку США.

– Я не вважаю, що батальйон танків Abrams для України – це символічно. Це реальні здібності, які, безумовно, забезпечать Україні перевагу на полі бою, – заявила Сабріна Сінгх.

Як розповів американському телеканалу CNN генерал армії у відставці Роберт Абрамс, колишній командувач збройними силами США в Кореї, чий батько був тим, на честь кого назвали 70-тонну машину, танк M1A2 є значною модернізацією порівняно зі старішим M1A1, переважно за рахунок того, що A2 працює на цифровій системі, на відміну від аналогової системи A1.

– Це різниця між дисковим телефоном і iPhone, який ви тримаєте в руці, – пояснив він у коментарі телеканалу.

CNN вказує, що поки незрозуміло, який варіант танка А2, яких існує три, буде обрано. Сабріна Сінгх під час пресконференції відмовилася повідомити подробиці.

На додаток до цифрових змін в A2, нова версія танка “значно” смертоносніша, ніж A1, каже Абрамс. Вона включає в себе незалежний тепловізор командира. Якщо раніше тепловізійний приціл був тільки у навідника, то тепер він є і у командира танка, що дає йому змогу допомагати в скануванні та ідентифікації цілей. За словами генерала у відставці Абрамса, цифрова система також дає змогу екіпажу танка самостійно проводити бортову діагностику, замість того щоб чекати, доки механіки проведуть тести для визначення будь-яких проблем, що виникають.

Коли справа доходить до справи, сказав Абрамс, M1A2 “набагато перевершує за летальністю, живучістю і мобільністю” все, що є у Росії на полі бою.

Нагадаємо, цього тижня президент Джо Байден оголосив, що США відправлять 31 танк Abrams в Україну.

Джерела: PBS NewsHour, CNN