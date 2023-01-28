До Києва прибули інспектори з Пентагону, які мають здійснити облік зброї, яка постачається Збройним силам західними партнерами.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Україна переможе в цій війні. Це найважливіші слова, які я чую на кожній зустрічі із нашими міжнародними друзями і партнерами. Сьогодні це повторив мій колега Генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч, якого я був радий вітати разом із делегацію в Києві, – написав він.

Він назвав зустріч змістовною та предметною, результати якої “надважливі для подальшої тісної співпраці”.

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Резніков навів кілька ключових тез після зустрічі:

Він заявив, що відносини США та України будуються на довірі, а сторони дотримуються транспарентності “всіх без виключення процесів”.

Міністр додав, що питанню постачання зброї та її обліку приділяється дуже прискіплива увага в Міноборони та ЗСУ.

– Делегація інспекторів США позитивно відзначила перші результати впровадження Міністерством оборони України логістичної програми LOGFAS, яка дозволяє моніторити постачання Україні озброєння від країн-партнерів і контролювати рух матеріально-технічної допомоги, – написав Олексій Резніков.

Він повідомив, що сторони також обговорили подальшу роботу з автоматизації для забезпечення контролю та унеможливлення корупції.

Очільник Міноборони додав, що партнери України впевнилися, що усе озброєння і обладнання, яке доставляється з США у відповідній кількості, ефективно застосовується українськими захисниками.

– І головне: наші партнери, як і ми, впевнені – Україна переможе. І вони з нами поруч на всіх етапах цієї боротьби зі злом світового масштабу. Я не можу не відзначити, що мужність наших захисників і захисниць продовжує захоплювати увесь світ. Вони – герої. Незламні. Саме тому війна обов‘язково завершиться нашою перемогою, – написав Резніков.

Міністр наголосив, що саме тому вже зараз мають закладатись фундамент для співпраці в післявоєнний час, що сприяє відбудові незалежної і суверенної України.

– Важливо, щоб ця стратегія була відома нашим союзникам і друзям за кордоном, які вчергове сьогодні пересвідчилися в нашій повній відкритості, – написав він.

Нагадаємо, Сполученими Штатами був утворений інститут для моніторингу та розслідування незаконних дій шахраїв і корупціонерів, які наживаються на допомозі американського народу, що спрямована Україні.

Робота утвореного органу передбачає залучення кримінальних слідчих та фахівців з США та Європи.

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Джерело: Олексій Резніков

Фото: Олексій Резніков