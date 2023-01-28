Винищувачі F-16 зможуть поєднувати у собі чотири типи радянських літаків, якими зараз користуються українські Повітряні сили ЗСУ.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

Він пояснив, що сьогодні Україна має “чотири з половиною” типи бойових літаків: два типи винищувачів, штурмовий літак та бомбардувальник, на базі якого літак може виконувати розвідувальні функції.

Зараз дивляться

– Якщо ми отримаємо F-16, то він буде виконувати всі ці функції одночасно. Один літак замінює усі ці чотири с половиною типи літаків. Він може бути і бомбардувальником, і винищувачем і розвідником. Штурмовик він так собі, але за належних погодних умов він може більш точно завдавати удари керованою зброєю по ворожих позиціях. В цьому його багатофункціональність, – пояснив експерт.

Таким чином авіація перейде на один стандартний літак, а українським фахівцям доведеться менше обслуговувати та ремонтувати різноманітність літаків, що, зокрема, набагато дешевше.

Водночас Романенко каже, що при переході на F-16, на відміну від радянських чи російських літаків, обслуговування може бути здійснено будь-якою державою НАТО, яка має ці літаки на озброєнні, коли ж з радянськими літаками ці можливості обмежені за кількістю країн. Серед країн НАТО цього літака немає лише у Франції, Італії, Угорщини та Великої Британії.

При цьому усі країни НАТО зможуть постачати як запчастини, так і озброєння до цих літаків.

За словами експерта, станом на 2018 рік було відомо, що винищувачів F-16 у світі побудовано близько 4,6 тис.

Валерій Романенко каже, що сьогодні з озброєння до літаків F-16 Україна має лише антирадіолокаційні ракети HARM, але перелік озброєння для цих винищувачів куди ширший.

– Він може нести до шести ракет середнього радіуса дій, а зараз основна маса бої відбувається на великій відстані, – пояснив експерт.

Співробітник Держмузею авіації каже, що за всю історію існування F-16 не був збитий іншим літаком, лише зенітними комплексами.

Основним недоліком винищувачів F-16 є те, що вони мають потреби у рівній та гладкій злітно-посадовій смузі, коли ж українські злітно-посадкові смуги складаються з плит. Через це на стиках літак може ламати шасі, каже експерт.

Іншим недоліком є те, що F-16 треба забезпечувати комплексною тактичною інформацією, що необхідно додатково освоювати офіцерам бойового управління літаками.

Зокрема, для ефективного користування винищувачами необхідно навчити не лише пілотів та офіцерів бойового управління, але й наземний персонал, який займається обслуговуванням літаків.