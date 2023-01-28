Січень, 28 в 6:39

Президент Росії Володимир Путін готує новий наступ на Україну, який може розпочатися у лютому-березні 2023 року. Скоріш за все армія РФ піде на Луганську область.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль, ймовірно, готується до проведення рішучих стратегічних дій у Луганській області за шість місяців з метою повернути собі ініціативу на полі бою.

Зараз дивляться В ISW раніше зазначали, що вирішальними стратегічними діями в Луганській області може бути або великий наступ росіян, або оборонна операція Росії, яка має завадити контрнаступу України. Недавні спроби окупантів йти в атаку в Запорізькій області можуть бути спрямовані на те, щоб розсіяти українські Сили оборони та створити умови для наступу на Луганськ. Крім того, те, що Росія перекидає частини 2-ї мотострілецької дивізії з Білорусі до Луганської області, передбачає, що новий російський наступ все ж таки буде націлений на Луганську область, хоча він також може статися в районі Вугледару. Читайте Путін готує новий наступ і розраховує, що війна затягнеться на роки – Bloomberg Навряд чи окупаційні війська спробують із півночі – з Білорусі – наступати на Україну. Як і раніше, немає жодних ознак того, що армія РФ формують ударні угруповання в Білорусі. РФ переважно використовує білоруську інфраструктуру. Фото: ГУР МО

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