Війна може тривати і три роки: екскомандир роти Айдару розповів, чи є шанс закінчити війну у 2023 році
Війна з Росією може тривати роками, але все ще є шанс закінчити її у 2023 році.
Таку думку в інтерв’ю виданню NV висловив директор Національного антарктичного центру, екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий.
Він заявив, що хотів би з упевненістю сказати, що цього року нарешті точно закінчиться війна. Хоча це не виключено. Особливо якщо росіяни з політичних причин таки спробують піти у великий наступ.
– Тобто варіант закінчення війни у 2023 році ще існує, він ще не профуканий так, як профукали варіант закінчити її у 2022-му. До речі, профукали не так ми, як союзники. Якби те, що лише пообіцяли дати зараз, це ж саме, в тій кількості, що зараз, нам реально дали влітку минулого року, дуже ймовірно, що війна вже була б закінчена, – заявив Євген Дикий.
Якщо окупанти спробують піти у великий наступ, особливо на Київ, тоді у нас є шанс закінчити війну цього року, зауважив екскомандир роти батальйону Айдар.
Проте якщо росіяни почнуть закопуватися в глуху оборону і максимально затягувати час, то тоді війна може тривати й два, і три роки.