Січень, 28 в 13:41

Війна з Росією може тривати роками, але все ще є шанс закінчити її у 2023 році.

Таку думку в інтерв’ю виданню NV висловив директор Національного антарктичного центру, екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий.

Він заявив, що хотів би з упевненістю сказати, що цього року нарешті точно закінчиться війна. Хоча це не виключено. Особливо якщо росіяни з політичних причин таки спробують піти у великий наступ.

Зараз дивляться – Тобто варіант закінчення війни у 2023 році ще існує, він ще не профуканий так, як профукали варіант закінчити її у 2022-му. До речі, профукали не так ми, як союзники. Якби те, що лише пообіцяли дати зараз, це ж саме, в тій кількості, що зараз, нам реально дали влітку минулого року, дуже ймовірно, що війна вже була б закінчена, – заявив Євген Дикий. Якщо окупанти спробують піти у великий наступ, особливо на Київ, тоді у нас є шанс закінчити війну цього року, зауважив екскомандир роти батальйону Айдар. Проте якщо росіяни почнуть закопуватися в глуху оборону і максимально затягувати час, то тоді війна може тривати й два, і три роки. Читайте Спочатку оборонна операція: Жданов пояснив, коли західні танки зможуть проявити себе у контрнаступі

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