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Факти / Україна

Коли обіцяні Україні танки будуть застосовані на полі бою: прогноз Резнікова

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Резніков
Фото: Генштаб ЗСУ

Міністр оборони Олексій Резніков висловив сподівання, що обіцяні Україні танки будуть готові до застосування на фронті у березні 2023 року.

Про це Резніков заявив в інтерв’ю канадському телеканалу CBC.

Він стверджує, що потрібен час, щоб танки були доставлені в Україну, а також щоб навчити екіпажі використовувати їх. При цьому він висловив сподівання, що вони будуть готові до весняної кампанії та додав, що ціль поставлена на березень.

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Резніков додав, що постачання танків “це не кінець, а лише початок історії”.

Нагадаємо, що в інтерв’ю Резніков висловив надію, що найближчими тижнями під час наступних переговорів з партнерами щодо винищувачів F-16 для України він отримає позитивне рішення.

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