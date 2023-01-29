Коли обіцяні Україні танки будуть застосовані на полі бою: прогноз Резнікова

Січень, 29 в 17:02

Міністр оборони Олексій Резніков висловив сподівання, що обіцяні Україні танки будуть готові до застосування на фронті у березні 2023 року.

Про це Резніков заявив в інтерв’ю канадському телеканалу CBC.

Він стверджує, що потрібен час, щоб танки були доставлені в Україну, а також щоб навчити екіпажі використовувати їх. При цьому він висловив сподівання, що вони будуть готові до весняної кампанії та додав, що ціль поставлена на березень.

Зараз дивляться Резніков додав, що постачання танків “це не кінець, а лише початок історії”. Нагадаємо, що в інтерв’ю Резніков висловив надію, що найближчими тижнями під час наступних переговорів з партнерами щодо винищувачів F-16 для України він отримає позитивне рішення.

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