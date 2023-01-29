Обговорили можливі дії РФ та поставки зброї: Зеленський провів чергове засідання Ставки

Січень, 29 в 18:20

29 січня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорили оперативну обстановку на фронті, зокрема на Донецькому напрямку та на півдні.

– На війні не буває вихідних, особливо коли мова йде про нашу свободу та вільну від окупантів Україну! Провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Заслухали доповіді щодо оперативної обстановки на фронті, зокрема на Донецькому напрямку та на півдні, – повідомив у Telegram Зеленський.

Крім того, під час Ставки присутні розглянули важливу інформацію від розвідки щодо ймовірних дій ворога на найближчий період.

Зеленський зазначив, що Україна “готується до всіх можливих подій”.

Зараз дивляться

Також обговорили питання забезпечення ключових потреб сил оборони України в основних зразках озброєння, військової техніки та боєприпасів для проведення операцій, запланованих на 2023 рік.

Голова держави підкреслив, що 2023-й має бути й обовʼязково буде роком нашої перемоги.