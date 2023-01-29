Керівник одного з найбільших виробників зброї в Німеччині заявив, що збільшений військовий бюджет країни в розмірі $108 млрд “занадто малий” для досягнення цілей німецького уряду з модернізації військового потенціалу ФРН.

Про це глава гендиректор збройової компанії Rheinmetall Армін Паппергер заявив в інтерв’ю Reuters.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про збільшення бюджету країни.

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– Багато хто говорить про те, що оборонний бюджет занадто малий, і я можу це підтвердити, – заявив Армін Паппергер.

За його словами, торік Rheinmetall не змогла поставити вантажівки або боєприпаси, тому що не було бюджету і, відповідно, грошей.

При цьому Паппергер похвалив нещодавно призначеного міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса за “абсолютний рекорд” часу, який знадобився йому для того, щоб між очільником найбільшої компанії з виробництва зброї та главою оборонного відомства вдалося зустрітися.

– Пан Пісторіус – 11-й міністр оборони, якого я бачив за час роботи в Rheinmetall. І ніколи ще ніхто не хотів зустрітися з нами так швидко. Я думаю, це важливо, ми живемо в особливий час, у нас війна в Європі, – сказав він.

Паппергер вважає, що €100 млрд євро оборонного бюджету Німеччини не вистачить, щоб закупити все необхідне, оскільки насправді є потреба в €300 млрд для цих цілей. Він зазначив, що до спецфонду в €100 млрд не входять закупівлі боєприпасів.

Генеральний директор Rheinmetall також сказав, що його компанія могла б збільшити виробництво танкових снарядів до більш ніж 100 тис. “уже сьогодні”, і що виробник зброї має загальну потужність понад 240 тис. снарядів, якби не брак пороху.

– Ми можемо виробляти 240 тис. танкових боєприпасів (120 мм) на рік, що більше, ніж потрібно всьому світу, – сказав Паппергер.

За його словами, нестача пороху посилюється потребою у виробництві танкових і артилерійських снарядів.

– Це означає, що нам дійсно потрібні додаткові порохові потужності в Європі, і в ідеалі – в Німеччині, – сказав Паппергер.

Гендиректор додав, що компанії знадобиться фінансова допомога уряду Німеччини, якщо Берлін захоче побудувати ще один завод з виробництва боєприпасів для задоволення потенційного попиту.

– Це буде відносно великий завод, оскільки нам потрібно побудувати спеціалізований хімічний завод, вартість якого оцінюють у €700-800 млн, – сказав Паппергер.

За його словами, це інвестиції в національну безпеку, що є необхідним.

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Представник компанії Rheinmetall повідомив CNN у вівторок, що, незважаючи на наявність 139 танків Leopard на складі, тільки 29 сучасних бойових танків Leopard 2 можуть бути готовими до постачання вже у квітні або травні, оскільки вони готуються до кільцевого обміну зброєю. Rheinmetall знадобиться близько року, щоб підготувати ще 22 машини Leopard 2, наявні на складі, додав він.

Rheinmetall виробляє цілу низку оборонної продукції, але, ймовірно, найбільш відомий виробництвом 120-мм гармати танка Leopard 2.

Водночас Rheinmetall веде переговори з американською компанією Lockheed Martin, що виробляє реактивні системи залпового вогню HIMARS, які активно використовуються українськими військами, сказав Паппергер.

– На Мюнхенській конференції з безпеки ми маємо намір укласти угоду з Lockheed Martin про початок виробництва HIMARS (у Німеччині), – сказав він, маючи на увазі щорічну зустріч політичних і оборонних лідерів у середині лютого.

За його словами, у Rheinmetall є технологія для виробництва боєголовок, а також ракетних двигунів, і компанія також має вантажівки для установки пускових установок для HIMARS.

При цьому Паппергер додав, що угода може зажадати інвестицій у розмірі кількох сотень млн євро, з яких Rheinmetall фінансуватиме більшу частину.

Reuters із посиланням на джерело в оборонному відомстві ФРН зазначає, що навіть до вторгнення Росії в Україну Німеччині не вистачало €20 млрд, щоб досягти цільового показника НАТО щодо запасів боєприпасів.

За оцінкою Паппергера, щоб заповнити дефіцит боєприпасів, Бундесверу (збройним силам Німеччини) буде потрібно інвестувати від трьох до чотирьох млрд євро на рік.