Ракетний обстріл РФ: в Одеській області досі тривають екстрені відключення

29 січня в Одеській області досі діють екстрені відключення світла.

Запровадили їх після ракетного обстрілу 26 січня, коли армія РФ завдала значних руйнувань енергетичній інфраструктурі регіону.

– На жаль, в області тривають екстрені відключення світла, – повідомили у ДТЕК.

Напередодні в компанії наголошували, що роботи з відновлення триватимуть щонайменше до кінця січня.

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Лише після цього Одещина зможе повернутись до стабілізаційних графіків.

Нині енергетики докладають максимум зусиль, щоб давати світло жителям Одеси та прилеглих населених пунктів хоча б по кілька годин на добу.

Менш складна ситуація з електропостачанням в Ізмаїльському, Болградському, Білгород-Дністровському, Роздільнянському, Березівському та Подільському районах, завдяки чому там вдається давати світло приблизно чотири години на добу.

Зауважимо, що 26 січня російські ракети пошкодили два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури Одеської області.

Пізніше очільник обласної військової адміністрації Максим Марченко уточнив, що під час масованого обстрілу в небі над Одещиною підрозділи протиповітряної оборони збили три ракети типу Калібр, а за кілька годин під час нового обстрілу – ще одну.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 337-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ДТЕК