Вікно для України не безмежне: чому на Заході змінилася позиція щодо поставок важкого озброєння

Січень, 29 в 18:30

Рішення Заходу збільшити Україні військову допомогу може бути пов’язане із побоюваннями, що час може бути на боці Росії. Про це пише американська газета Wall Street Journal.

Занепокоєння полягає в тому, що “вікно для України не безмежне”, і їй потрібна потужна західна зброя — основні бойові танки, інша бронетехніка та більше систем протиповітряної оборони.

Тому Україні потрібна потужна західна зброя, щоб продовжити наступальні дії, що раніше мали успіх під Києвом, Харковом і Херсоном.

Зараз дивляться

На думку журналістів, минулого року на Заході домінувала думка, що затяжна війна грає на руку Україні. Проте з наближенням першої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну ця впевненість зникає.

Тому починає переважати думка: дати Україні більш досконалу зброю, яка могла б допомогти їй змінити динаміку війни та допомогла б взяти гору над Росією.

Як пише WSJ, поворот у рішеннях щодо необхідності прискорення постачання важкого озброєння був різким. Також на нього вплинув успішний контрнаступ України кілька місяців тому і російські військові помилки.

З цих же причин Вашингтон вирішив збільшити масштаби військової підготовки українських солдатів. Як пише The New York Times, американці хочуть навчити якомога більше українських солдатів тактиці сучасного загальновійськового бою.

Розширена програма навчання дозволить змінити динаміку на полях битв в Україні, де намітився стратегічний глухий кут, і дасть українським військовим необхідні навички щодо більш ефективного використання західної зброї.